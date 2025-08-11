المركزي يبيع أذون خزانة 592 مليون يورو بسعر فائدة 2.25% اليوم

كتبت- منال المصري:

باع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، في عطاء اليوم الاثنين أذون خزانة أجل عام "364 يوما" بقيمة 591.7 مليون يورو بأكثر 7.5% عن المستهدف جمعه بقيمة 550 مليون يورو وقت بدء الطرح.

وبحسب بيانات المركزي، تراجع سعر العائد على أذون الخزانة المقومة باليورو بنحو 1.25% إلى 2.25% مقابل 3.5% بالعطاء السابق.

ارتبط تراجع تكلفة سعر الفائدة مع انخفاض سعر الفائدة عالميا على اليورو بعد أن خفضها المركزي الأوروبي أكثر من مرة خلال العام الحالي.

يعد هذا الطرح إعادة لبيع أذون خزانة حان أجل سدادها حيث يطرح المركزي عطاءين باليورو من كل عام و6 عطاءات بعملة الدولار.