إعلان

المركزي يبيع أذون خزانة 592 مليون يورو بسعر فائدة 2.25% اليوم

06:51 م الإثنين 11 أغسطس 2025

البنك المركزي المصري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

باع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، في عطاء اليوم الاثنين أذون خزانة أجل عام "364 يوما" بقيمة 591.7 مليون يورو بأكثر 7.5% عن المستهدف جمعه بقيمة 550 مليون يورو وقت بدء الطرح.

وبحسب بيانات المركزي، تراجع سعر العائد على أذون الخزانة المقومة باليورو بنحو 1.25% إلى 2.25% مقابل 3.5% بالعطاء السابق.

ارتبط تراجع تكلفة سعر الفائدة مع انخفاض سعر الفائدة عالميا على اليورو بعد أن خفضها المركزي الأوروبي أكثر من مرة خلال العام الحالي.

يعد هذا الطرح إعادة لبيع أذون خزانة حان أجل سدادها حيث يطرح المركزي عطاءين باليورو من كل عام و6 عطاءات بعملة الدولار.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري المركزي يبيع أذون خزانة وزارة المالية تراجع سعر العائد على أذون الخزانة انخفاض سعر الفائدة عالميا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سجناء الجسد: أطفال يصارعون للبقاء في حرب غزة
مجدي الجلاد عن واقعة سايس نادي القضاة: يجب أن نتغلب على "أمراض السلطة" .. الناس اللي فيها مكفيها