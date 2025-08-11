كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات مقابل الجنيه، خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثني 11-8-2025،، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.87 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.18 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.21 جنيه للشراء، ، و128.80 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.29 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.31 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 67.84 جنيه للشراء، و68.58 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 157.90 جنيه للشراء، بتراجع 18 قرشًا، و 158.97 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.