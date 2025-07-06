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سعر الريال السعودي يتراجع في 5 بنوك خلال بداية تعاملات اليوم

10:21 ص الأحد 06 يوليه 2025

سعر الريال السعودي

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 6-7-2025، مقارنة بمستواه خلال تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.1 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و13.17 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك مصر: 13.1 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و13.17 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك القاهرة: 13.1 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و13.17 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.13 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.12 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

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