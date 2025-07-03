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البنوك إجازة اليوم بمناسبة ذكرى 30 يونيو

10:19 ص الخميس 03 يوليه 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

تغلق البنوك أبوابها اليوم الخميس أمام الجمهور بمناسبة إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو على أن تعود للعمل يوم الأحد المقبل في مواعيدها الرسمية، وفق قرار البنك المركزي المصري.

وتفتح البنوك أبوابها للجمهور بعد الإجازة من الساعة 8.30 صباحا إلى الساعة 3 عصرا، وللموظفين من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 4 عصرا.

وتواصل البنوك تقديم خدماتها المصرفية عبر القنوات الرقمية خلال الإجازة منها الإنترنت والموبايل البنكي وإنستاباي والمحافظ الذكية، وماكينات الصراف الآلي على مدار اليوم.

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البنك المركزي المصري إجازة البنوك ذكرى 30 يونيو
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