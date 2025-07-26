بعد خفضها مرتين في شهرين.. أسعار العائد على شهادات الادخار في 11 بنكا

كتبت- منال المصري:

توالت قرارات البنوك على خفض أسعار العائد على شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت أكثر من مرة على مدخرات العملاء خاصة بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مرتين على التوالي لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.

كان البنك المركزي حول مساره من اتباع سياسة نقدية تشددية تقوم على رفع سعر الفائدة إلى مرنة أي خفض الفائدة بعد أن خفضها 2.25% في أبريل و1% في مايو لتهبط من مستواها القياسي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

ورغم خفض سعر الفائدة المتوالي على شهادات الادخار بالبنوك لا يزال العملاء يتمتعون بعائد حقيقي على الجنيه يتباين وفق العائد على الشهادة بفضل تباطؤ معدل التضخم أي ارتفاع أسعار السلع بوتيرة أقل.

"مصراوي" في السطور التالية يقدم أسعار العائد على شهادات الادخار في 11 بنكا.

البنك الأهلي

- شهادة ثلاثية للعائد الثابت "بلاتينية": سعر العائد يسجل 18.5% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدا الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه.

- شهادة ثلاثية للعائد المتدرج "بلاتينة": تتيح عائدا متدرج يختلف من سنة إلى أخرى: يتراوح بين 15% إلى 27% حسب دورية صرف العائد، والسنة.

بنك مصر

- شهادة ثلاثية للعائد الثابت: تصرف عائد 18.5% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- شهادة ثلاثية للعائد المتدرج: تتيح عائدا متناقصا من سنة إلى أخرى وتبدأ من 15% إلى 27% حسب دورية صرف العائد شهري أو ربع سنوي أو سنوي، وكذلك السنة.

البنك التجاري الدولي "CIB"

- شهادة "بريميوم الثلاثية": سجل 15.75% للعائد اليومي و16% للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

- شهادة "بلس" الثلاثية: سجل 15.25% للعائد اليومي، و15.5% سنويا للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

- شهادة "برايم" الثلاثية: تصرف عائد 14.75% للعائد اليومي، و15% سنويا للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

بنك HSBC

- شهادة ثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا 18% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 10 آلاف جنيه.

بنك الإسكندرية

-شهادة ثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا 18% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه.

بنك التعمير والإسكان

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت "الماسية": تمنح عائدا 18% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء 10 آلاف جنيه.

-الشهادة الثلاثية للعائد الثابت " Luxury ": تمنح عائدا 18.5% سنويا ويصرف العائد شهريا، و20.5% ويصرف العائد سنويا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه.

بنك الإمارات دبي الوطني

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تمنح عائد 15.5% سنويا ويصرف العائد شهرياـ ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

بنك أبو ظبي الأول

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تصرف عائدا 15% للعائد الشهري، و15.20% للعائد الربع سنوي، و15.30% للعائد النصف سنوي، و15.40% للعائد السنوي، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه.

بنك "QNB"

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا سنويا يتراوح بين 15.5% للعائد الشهري، و15.55% للعائد الربع سنوي، و15.60% للعائد النصف سنوي و15.65% للعائد السنوي، ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- يتيح البنك شهادات أخرى بأسعار عائد أعلى بشرط لايقل الحد الأدنى عن 500 ألف جنيه أو مليون جنيه أو 5 ملايين جنيه منها:

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت "": تمنح عائدا سنويا 17% يصرف شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 10 ملايين جنيه.

بنك ""saib

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت " EXCELLENCE": تتيح عائدا سنويا 20% يصرف شهريا بشرط لايقل الحد الأدنى للشراء عن 100 ألف جنيه.

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت " PRIME": تصرف عائدا 19.5% سنويا ويصرف شهريا، ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

البنك المصري الخليجي "eg bank":

-الشهادة الثلاثية " البريميم ": تتيح عائدا سنويا 18% يصرف العائد شهريا ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.