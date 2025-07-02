إعلان

تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات الأربعاء

10:07 ص الأربعاء 02 يوليو 2025

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و14 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 2-7-2025، بينما ارتفع في بنك الإسكندرية، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 للبيع.

بنك مصر: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.4 جنيه للشراء، و49.5 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.4 جنيه للشراء، و49.5 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.48 جنيه للشراء، و49.58 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيهًا للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار البنك الأهلي بنك مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

4 وفيات و22 مصابًا.. الصحة تعلن حصيلة ضحايا غرق حفار البترول
غرق حفار البترول.. بيان رسمي من قناة السويس بشأن حركة الملاحة
جثة و21 مصابًا في انقلاب سيارة عمال أعلى محور ديروط بأسيوط