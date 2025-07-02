كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و14 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 2-7-2025، بينما ارتفع في بنك الإسكندرية، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 للبيع.

بنك مصر: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.4 جنيه للشراء، و49.5 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.4 جنيه للشراء، و49.5 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.48 جنيه للشراء، و49.58 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيهًا للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.