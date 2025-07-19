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البنك الأهلي أقوى علامة تجارية في مصر لعام 2025

10:08 م السبت 19 يوليه 2025

البنك الأهلي أقوى علامة تجارية في مصر

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كتبت- منال المصري:

حصل البنك الأهلي المصري على جائزة "أقوى علامة تجارية في مصر لعام 2025"، من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وتسلم الجائزة محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك خلال حفل كبير في بيروت نظمه اتحاد المصارف العربية.

وبحسب بيان البنك الأهلي اليوم فإن الجائزة تعكس الثقة الكبيرة في أداء البنك الاهلي المصري وريادته محليًا وإقليميًا.

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أقوى علامة تجارية البنك الأهلي المصري محمد الإتربي
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