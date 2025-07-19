البنك الأهلي أقوى علامة تجارية في مصر لعام 2025

كتبت- منال المصري:

حصل البنك الأهلي المصري على جائزة "أقوى علامة تجارية في مصر لعام 2025"، من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وتسلم الجائزة محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك خلال حفل كبير في بيروت نظمه اتحاد المصارف العربية.

وبحسب بيان البنك الأهلي اليوم فإن الجائزة تعكس الثقة الكبيرة في أداء البنك الاهلي المصري وريادته محليًا وإقليميًا.