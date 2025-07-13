كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بقيمة تتراوح بين قرشين و13 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 13-7-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الاهلي المصري: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.42 جنيه للشراء، و49.52 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.49 جنيه للشراء بتراجع 11 قرشًا، و49.58 جنيهًا للبيع، بتراجع 12 قرشًا.