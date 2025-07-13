إعلان

سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأحد

04:59 م الأحد 13 يوليه 2025

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بقيمة تتراوح بين قرشين و13 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 13-7-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الاهلي المصري: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.42 جنيه للشراء، و49.52 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.49 جنيه للشراء بتراجع 11 قرشًا، و49.58 جنيهًا للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار أسعار الدولار البنك الاهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

قبل الزيادات المرتقبة.. ﻛﻴﻒ تحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ" والزيادة السنوية؟
استعلم الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
طقس الساعات المقبلة.. أجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء