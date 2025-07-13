سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأحد
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بقيمة تتراوح بين قرشين و13 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 13-7-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الاهلي المصري: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.42 جنيه للشراء، و49.52 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.49 جنيه للشراء بتراجع 11 قرشًا، و49.58 جنيهًا للبيع، بتراجع 12 قرشًا.
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