المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 67 مليار جنيه غدا

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية، بيع أذون خزانة غدا الأحد أجل 3 أشهر "91 يوما" و9 أشهر "273 يوما" بقيمة 67 مليار جنيه، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.

وأذون الخزانة تعد إحدى الأدوات قصيرة الأجل التي تستخدمها المالية لجمع سيولة لسد عجز الموازنة مقابل سعر عائد مميز للمستثمرين ويصرف العائد مقدما، حيث تطرحها المالية عبر البنك المركزي بشكل دوري أسبوعي.

كان المركزي باع الأسبوع الماضي أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه أجل 6 أشهر وسنة في أول عطاء له بعد الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير يوم الخميس الماضي.