ارتفع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول، والإسكندرية، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 1-7-2025، بينما تراجع في مصرف ابو ظبي الاسلامي، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 9 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 للبيع.
بنك مصر: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.57 جنيه للشراء، بتراجع 9 قروش ، و49.66 جنيهًا للبيع، بتراجع 10 قروش.
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