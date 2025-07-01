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ارتفع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء

09:33 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول، والإسكندرية، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 1-7-2025، بينما تراجع في مصرف ابو ظبي الاسلامي، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 9 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 للبيع.

بنك مصر: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.57 جنيه للشراء، بتراجع 9 قروش ، و49.66 جنيهًا للبيع، بتراجع 10 قروش.

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