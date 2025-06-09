إعلان

"بنكCIB " يخفض سعر الفائدة 0.5% و1% على شهادتي "بريميوم" و"بلس"

02:50 م الإثنين 09 يونيو 2025

البنك التجاري الدولي CIB

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

خفض البنك التجاري الدولي "CIB" سعر الفائدة بشكل طفيف 0.5% و1% على شهادتي الادخار للعائد الثابت "بريميوم" و"بلس" فيما أبقى على سعر الفائدة على شهادة "برايم" دون تغيير، وفق آخر تحديد لأسعار الفائدة على موقعه الإلكترونيى.

وجاء قرار بنك CIB أكبر بنك قطاع خاص في مصر بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1% للمرة الثانية في اجتماعه الأخير إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

وأعلن عدد من البنوك خفض أسعار الفائدة على الشهادات وأوعية الادخار لديها لتتماشى مع تراجع العائد على الإقراض فيما لا تزال بنوك أخرى تدرس خفض سعر الفائدة.

تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك التجاري الدولي بعد خفضها.

شهادة بريميوم الثلاثية للعائد اليومي والشهري

العائد اليومي: تراجع 1% إلى 15.75% بدلا من 16.75% سنويا.

العائد الشهري: تراجع 1% إلى 16% بدلا من 17% سنويا.

ويبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة بلس الثلاثية للعائد اليومي والشهري

العائد اليومي: تراجع سعر العائد 0.5% إلى 15.25% بدلا من 15.75% سنويا.

العائد الشهري: انخفض 0.5% إلى 15.5% بدلا من 16% سنويا.

ويبدأ شراؤها من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة برايم الثلاثية للعائد اليومي والشهري

العائد اليومي: أبقى عليها البنك عند 14.75% سنويا دون تغيير

العائد الشهري: سجل 15% سنويا دون تغيير.

ويبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك التجاري الدولي خفض سعر الفائدة شهادة بريميوم شهادة بلس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل
فيروس جديد يثير القلق.. شبيه بـ"ميرس" المعروف بمعدل وفيات يصل إلى الثلث
"فترة مناخية صعبة".. 12 تحذيرًا من شهر بؤونة أبو الحرارة الملعونة