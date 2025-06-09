"بنكCIB " يخفض سعر الفائدة 0.5% و1% على شهادتي "بريميوم" و"بلس"

كتبت- منال المصري:

خفض البنك التجاري الدولي "CIB" سعر الفائدة بشكل طفيف 0.5% و1% على شهادتي الادخار للعائد الثابت "بريميوم" و"بلس" فيما أبقى على سعر الفائدة على شهادة "برايم" دون تغيير، وفق آخر تحديد لأسعار الفائدة على موقعه الإلكترونيى.

وجاء قرار بنك CIB أكبر بنك قطاع خاص في مصر بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1% للمرة الثانية في اجتماعه الأخير إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

وأعلن عدد من البنوك خفض أسعار الفائدة على الشهادات وأوعية الادخار لديها لتتماشى مع تراجع العائد على الإقراض فيما لا تزال بنوك أخرى تدرس خفض سعر الفائدة.

تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك التجاري الدولي بعد خفضها.

شهادة بريميوم الثلاثية للعائد اليومي والشهري

العائد اليومي: تراجع 1% إلى 15.75% بدلا من 16.75% سنويا.

العائد الشهري: تراجع 1% إلى 16% بدلا من 17% سنويا.

ويبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة بلس الثلاثية للعائد اليومي والشهري

العائد اليومي: تراجع سعر العائد 0.5% إلى 15.25% بدلا من 15.75% سنويا.

العائد الشهري: انخفض 0.5% إلى 15.5% بدلا من 16% سنويا.

ويبدأ شراؤها من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة برايم الثلاثية للعائد اليومي والشهري

العائد اليومي: أبقى عليها البنك عند 14.75% سنويا دون تغيير

العائد الشهري: سجل 15% سنويا دون تغيير.

ويبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.