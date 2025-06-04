كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي للبيع مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025 ،مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.18 جنيه للشراء ، و 13.25 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 13.18 جنيه للشراء، و 13.25 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك القاهرة: 13.18 جنيه للشراء، و 13.25 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك الإسكندرية: 13.21 جنيه للشراء، و 13.25 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 13.20 جنيه للشراء، و 13.25 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.