انخفاض سعر الريال السعودي للبيع أمام الجنيه في 4 بنوك اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر الريال السعودي للبيع مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025 ،مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 13.18 جنيه للشراء ، و 13.25 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك مصر: 13.18 جنيه للشراء، و 13.25 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك القاهرة: 13.18 جنيه للشراء، و 13.25 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك الإسكندرية: 13.21 جنيه للشراء، و 13.25 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
البنك التجاري الدولي: 13.20 جنيه للشراء، و 13.25 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
فيديو قد يعجبك: