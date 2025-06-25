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انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

10:57 ص الأربعاء 25 يونيو 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:


انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.


أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم


سعر الريال السعودي: 13.28 جنيه للشراء، و 13.35 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.


سعر الدرهم الإماراتي: 13.60 جنيه للشراء، و 13.64 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.


سعر الدينار البحرينى: 131.25جنيه للشراء، بتراجع 1.66 جنيه، و 132.87جنيه للبيع، بتراجع 1.65 جنيه.


سعر الريال القطري: 12.69 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و 13.74 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا.


سعر الدينار الأردنى: 70 جنيه للشراء، بتراجع 88 قرشًا، و 70.73 جنيه للبيع، بتراجع 92 قرشًا.


سعر الدينار الكويتى: 162.81جنيه للشراء، بتراجع 1.73 قرشًا، و 163.90 جنيه للبيع، بتراجع 1.91 قرشًا.

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