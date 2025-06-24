إعلان

سعر الريال السعودي يتراجع في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

10:56 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025

سعر الريال السعودي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-6-2025، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.45 جنيه للشراء، و 13.52 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.45 جنيه للشراء، و 13.52 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.30 جنيه للشراء ، و 13.37 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.52 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و13.55 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.44 جنيه للشراء، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك الإسكندرية البنك التجاري الدولي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه خلال تعاملات الثلاثاء
توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"