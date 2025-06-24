سعر الريال السعودي يتراجع في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-6-2025، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 13.45 جنيه للشراء، و 13.52 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.45 جنيه للشراء، و 13.52 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.30 جنيه للشراء ، و 13.37 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.52 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و13.55 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
البنك التجاري الدولي: 13.44 جنيه للشراء، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
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