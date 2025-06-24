تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 24-6-2025، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.73 جنيه للشراء، و50.83 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.66 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و50.75 جنيهًا للبيع، بتراجع 12 قرشًا.
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