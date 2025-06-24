كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 24-6-2025، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.73 جنيه للشراء، و50.83 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.66 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و50.75 جنيهًا للبيع، بتراجع 12 قرشًا.





