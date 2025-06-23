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تراجع مفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

11:23 ص الإثنين 23 يونيو 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بشكل مفاجئ، بقيمة تتراوح بين 22 و 25 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الاثنين 23-6-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.

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