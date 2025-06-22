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سعر الريال السعودي يرتفع في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

10:22 ص الأحد 22 يونيو 2025

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 22-6-2025، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.44 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و 13.51 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك القاهرة: 13.30 جنيه للشراء ، و 13.37 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.48 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.46جنيه للشراء، ، و 13.51 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

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