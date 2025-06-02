كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و11 قرشًا، بنهاية التعاملات اليوم الاثنين 2-6-2025، بينما ارتفع في بنك البركة، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.63 جنيه للشراء، و 49.73 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.7 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و49.8 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.