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انخفاض سعر شراء الريال السعودي أمام الجنيه في 4 بنوك اليوم

09:45 ص الإثنين 02 يونيو 2025

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر شراء الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-6-2025 ، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.19 جنيه للشراء،بتراجع قرش، و 13.27 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.19 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.27 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.19 جنيه للشراء، و 13.27 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.22 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.27 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.22 جنيه للشراء، و 13.27 جنيه للبيع.

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