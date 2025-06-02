كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر شراء الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-6-2025 ، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.19 جنيه للشراء،بتراجع قرش، و 13.27 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.19 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.27 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.19 جنيه للشراء، و 13.27 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.22 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.27 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.22 جنيه للشراء، و 13.27 جنيه للبيع.