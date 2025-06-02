انخفاض سعر شراء الريال السعودي أمام الجنيه في 4 بنوك اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر شراء الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-6-2025 ، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 13.19 جنيه للشراء،بتراجع قرش، و 13.27 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.19 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.27 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 13.19 جنيه للشراء، و 13.27 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 13.22 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.27 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.22 جنيه للشراء، و 13.27 جنيه للبيع.
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