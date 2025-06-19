ارتفاع جديد في أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 19-6-2025، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.43 جنيه للشراء، و 13.50 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.74 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش و 13.79 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

سعر الدينار البحرينى: 132.70 جنيه للشراء، بزيادة 37 قرشًا و134.35 جنيه للبيع، بزيادة 38 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.82 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش ، و 13.89 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 70.77 جنيه للشراء بزيادة 20 قرشًا، و71.19 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 163.88 جنيه للشراء، بزيادة 40 قرشًا، و165.03 جنيه للبيع، بزيادة 38 قرشًا.