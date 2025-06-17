تعاملات "الإنتربنك" تعود إلى معدلاتها الطبيعية 260 مليون دولار اليوم

كتبت- منال المصري:

عادت حصيلة تعاملات بيع وشراء الدولار بين البنوك عبر "الإنتربنك" في مصر عادت إلى معدلاتها اليومية الاعتيادية إلى 260 مليون دولار اليوم الثلاثاء بعد تراجع ضغط طلب الدولار وتوقف الخروج الجزئي الأجانب، بحسب مصرفيين لـ "مصراوي".

حصيلة تعاملات "الإنتربنك" في مصر سجلت خلال أخر أيام عمل للبنوك نحو 2.2 مليار دولار ووصلت للذروة الأحد عند 800 مليون دولار قبل أن تبدأ في التراجع بعد تصاعد التواترات الجيوسياسية بالمنطقة بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران.

تراجع الطلب على الدولار في الإنتربنك جاء بفضل تراجع ضغط الخروج من المستثمرين الأجانب في أذون وسندات الخزانة المحلية، وهو ما ساهم في تحسن أداء الجنيه مقابل الدولار، وفق ما قاله مصرفيون.

سجل سعر صرف العملة المصرية ارتفاعا جديدا لليوم الثاني على التوالي بنحو 11 قرشا إلى 50.2 جنيه لكل دولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بنهاية تعاملات أمس ـ وفق بيانات البنك الأهلي المصري أكبر بنك على مستوى القطاع المصرفي.

حجم تعاملات الإنتربنك في الأيام الاعتيادية يتراوح بين 150 و 250 مليون دولار.

الإنتربنك سوق داخلية بين البنوك المصرية يشرف عليها البنك المركزي، بهدف بيع وشراء الدولار بينهم لتمويل الاحتياجات.