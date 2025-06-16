الدولار يعكس اتجاهه الصعودي ويتراجع مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

عكس سعر الدولار اتجاهه التصاعدي وتراجع في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 10 قروش و37 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 16-6-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع، ، بتراجع 35 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع، بتراجع 36 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع، بتراجع 37 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بتراجع 31 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.