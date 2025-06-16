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22 قرشًا ..ارتفاع سعر الريال السعودي أمام الجنيه في 4 بنوك اليوم

10:39 ص الإثنين 16 يونيو 2025

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- أمنية عاصم :

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-6-2025، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.43 جنيه للشراء ، و 13.50 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.43 جنيه للشراء، و 13.50 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.19 جنيه للشراء، و 13.26 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.46 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.45 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

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