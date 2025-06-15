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قفزة جديدة في سعر الدولار بنهاية تعاملات البنوك اليوم

04:11 م الأحد 15 يونيو 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 68 قرشًا، و1.1 جنيه، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 15-6-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بزيادة 84 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، ، بزيادة 84 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بزيادة 84 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بزيادة 84 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بزيادة 83 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.77 جنيه للشراء، و50.87 جنيه للبيع، بزيادة 89 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بزيادة 68 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بزيادة 1.1 جنيه للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع، بزيادة 86 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.77 جنيه للشراء، و50.87 جنيه للبيع، بزيادة 89 قرشًا للشراء والبيع.

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