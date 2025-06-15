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بعد قفزة الدولار.. الريال السعودي يصعد مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

11:33 ص الأحد 15 يونيو 2025

الريال السعودي

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كتبت- دينا كرم :

قفز سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بقيمة تتراوح بين 21 و 25 قرشًا في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 15-6-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

وجاء ارتفاع سعر الريال السعودي والعملات العربية بسبب صعود الدولار بنحو جنيه ليقترب من الـ51 جنيها خلال التعاملات الصباحية في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.41 جنيه للشراء، و 13.49 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.46 جنيه للشراء، و 13.53 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.43 جنيه للشراء، و 13.50 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.47 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.44 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

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