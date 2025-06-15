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قفز بنحو جنيه.. بنكا الأهلي ومصر يقودان صعود الدولار

11:20 ص الأحد 15 يونيو 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

قاد بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين على مستوى القطاع المصرفي المصري، صعود سعر الدولار بنحو 9جنيه مقابل الجنيه في أول نصف ساعة من تعاملات الإنتربنك- سوق شراء وبيع الدولار بين البنوك- اليوم الأحد 15-6-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في بنكي الأهلي ومصر خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع، بزيادة جنيه للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.70 جنيه للشراء، و50.80 جنيه للبيع، بزيادة 97 قرشًا للشراء والبيع.

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