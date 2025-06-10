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تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء

09:36 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 4 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 10-6-2025، بينما ارتفع في بنك البركة، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.58 جنيه للشراء، و 49.68 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.56 جنيه للشراء، و49.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

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