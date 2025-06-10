تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في 4 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 10-6-2025، بينما ارتفع في بنك البركة، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.58 جنيه للشراء، و 49.68 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.56 جنيه للشراء، و49.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
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