كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 25-5-2025، بقيمة تتراوح بين قرش و6 قروش، بينما ارتفع في بنك قناة السويس، فيما استقر في بنكين، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

وكان البنك المركزي قرر خفض سعر الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي للمرة الثانية على التوالي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم والتوقعات باتجاه مستوى التضخم إلى مستوى نزولي.

وجاء قرار المركزي بعد أن خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه السابق بأبريل لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بهدف دفع دعم عجلة نمو الاقتصاد للأمام وتقليل تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.88 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.88 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.