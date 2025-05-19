انخفاض أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الاثنين 19-5-2025

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 5 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الاثنين 19-5-2025، بينما تباين سعر الريال القطري، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.30 جنيه للشراء، و 13.37 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.61 جنيه للشراء ، و 13.65 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 131.44 جنيه للشراء بتراجع 10 قروش، و133.12 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

سعر الريال القطري: 12.70 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.84 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 70.10 جنيه للشراء ، و 70.86 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 162.17 جنيه للشراء، بتراجع 12 قرشًا، و 163.14 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.