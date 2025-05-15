الدولار يقود الدرهم الإماراتي والريال السعودي والدينار الكويتي للتراجع مقابل الجنيه



كتبت- آية محمد:

قاد تراجع سعر الدولار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي- الأوسع انتشارا بين المصريين- للانخفاض مقابل الجنيه بنهاية تعاملات البنوك اليوم الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات سعر الصرف للعملات الأجنبية على موقع البنك المركزي.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له منذ 5 أشهر مسجلا 50.21 جنيه لكل دولار بنهاية تعاملات البنوك بمصر اليوم الخميس وسط عودة المستثمرين الأجانب بعد أن وصل إلى مستويات قياسية عند 51.73 جنيه قبل أن يبدأ في التراجع.

متوسط أسعار 3 عملات عربية

الدينار الكويتي: 162.86جنيه للشراء بتراجع 1.96 جنيه، و163.38 جنيه للبيع، بتراجع 1.93 جنيه.



سعر الريال السعودي: 13.35 جنيه للشراء بتراجع 12 قرشًا، و13.38 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.



سعر الدرهم الإماراتي: 13.63 جنيه للشراء، و13.67 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.