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انخفاض أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الاثنين بالبنك الأهلي

11:06 ص الإثنين 12 مايو 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 3 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما استقر في بنكي، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.43 جنيه للشراء، و 13.50 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.75 جنيه للشراء، و 13.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.72 جنيه للشراء ، و 134.37 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.83 جنيه للشراء، ، و 13.99 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 70.80 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و 71.56 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار الكويتى: 163.96جنيه للشراء بتراجع 28 قرشًا، و 165.02 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا.

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