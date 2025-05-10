البنك المركزي يبيع عطاء أذون خزانة بـ75 مليار جنيه غدا

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية، بيع أذون خزانة أجل 3 أشهر "91 يوما" و9 أشهر "273 يوما" غدا الأحد بقيمة 75 مليار جنيه بهدف جمع سيولة لتغطية المصروفات بسبب عجز الموازنة.

وبحسب موقع المركزي، فإن قيمة الأذون المقرر طرحها غدا تتراوح بين 30 مليار جنيه لأذون خزانة أجل 3 أشهر و45 مليار جنيه لأذون خزانة أجل 9 أشهر.

وأذون وسندات الخزانة تشبه الأوراق المالية، وتعد من أحد الأدوات المتوفرة في يد وزارة المالية لجمع سيولة من السوق المحلية بشكل دوري أسبوعيا لسد نفقاتها الشهرية على أثر زيادة الفجوة بين الإيرادات والنفقات.

لا يزال سعر العائد على أذون الخزانة مرتفع تحت ضغط طلب المستثمرين أسعار عائد مرتفعة وحاجة وزارة المالية لجمع سيولة لتغطية عجز الموازنة رغم خفض المركزي المصري لسعر الفائدة 2.25% في اجتماعه الأخير إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.