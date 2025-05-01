ارتفاع الإستراليني وتراجع اليورو مقابل الجنيه المصري في أسبوع

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في حين تراجع سعر اليورو خلال تعاملات الأسبوع بنهاية تعاملات البنوك أمس الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق متوسط أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي.

كان الجنيه المصري قلل خسائره مقابل الدولار لينخفض من مستوياتها القياسية الـ51.73 جنيه خلال أبريل إلى نحو 50.88 جنيه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء بعد تحول خروج الاستثمار الأجنبي من مصر إلى صافي دخول بعد استيعاب صدمة الرسوم الجمركية الأمريكية.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني واليورو

سعر اليورو: 57.64 جنيه للشراء بتراجع 44 قرشًا ، و 57.80 جنيه للبيع، بتراجع 45 قرشًا.

سعر الجنيه الإسترليني: 67.76 جنيه للشراء بزيادة 8 قروش ، و 67.96 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.