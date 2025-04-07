لماذا باع المركزي أقل مستوى من إذون الخزانة خلال عام أمس؟

كتبت- منال المصري:

باع البنك المركزي المصري أقل مستوى من أذون الخزانة خلال عام أمس الأحد تحت ضغط ارتفاع أسعار العائد المطلوبة من المستثمرين.

ووافق المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية، على بيع نحو 6.1 مليار جنيه من أذون الخزانة أجل 3 و9 أشهر ما يعادل 9% فقط من إجمالي السيولة المستهدفة بقيمة 70 مليار جنيه.

وجاء ذلك بعد أن تقدم المستثمرون سيولة بنحو 76 مليار جنيه بطلبات أسعار فائدة مرتفعة وصلت إلى 33% على أذون 9 أشهر و33.5% على أذون 3 أشهر، وفق موقع البنك المركزي.

واكتفى المركزي ببيع أذون خزانة أجل 3 أشهر بمتوسط سعر فائدة 28.24% وأذون خزانة أجل 9 أشهر بمتوسط سعر فائدة 26.21%.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن المالية رفضت بيع أذون الخزانة اعتراضا على أسعار الفائدة المرتفعة من المستثمرين.

وأوضح أن زيادة أسعار الفائدة المقدمة جاءت بعد بيع جزئي من المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة أمس بسبب المخاوف العالمية من تبعات الرسوم الجمركية الأمريكية.

كان دونالد ترامب فرض رسوما جمركية على كافة واردات أغلب دول العالم لأمريكا بحد أدنى 10% إلى 47% وفق حجم العجز التجاري بين أمريكا وهذه الدول.

وأذون الخزانة وسندات الخزانة تشبه الأوراق المالية وتعد أحد الأدوات المالية في يد وزارة المالية لجذب سيولة لسد عجز الموازنة.

ويعمل البنك المركزي على طرح أذون خزانة قصيرة الأجل 3 و6 و9 أشهر وسنة كل أسبوع يومي الخميس والأحد، وطرح سندات خزانة متوسطة الأجل كل يوم أثنين.