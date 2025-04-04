ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال أسبوع في 9 بنوك

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار خلال أسبوع بقيمة تتراوح بين قرش و4 قروش في 9 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 9 بنوك

البنك الأهلي المصري: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.