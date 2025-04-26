البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ75 مليار جنيه غدا

كتبت- منال المصري:

يسعى البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية، إلى بيع أذون خزانة محلية بقيمة 75 مليار جنيه في العطاء الدوري الأسبوعي غدا الأحد.

وبحسب بيانات على موقع المركزي، فإن تتراوح قيمة العطاء بين 30 مليار جنيه لأذون خزانة 6 أشهر و45 مليار جنيه لأذون خزانة أجل سنة.

وأذون وسندات الخزانة تشبه الأوراق المالية وتعد أحد الأدوات في يد وزارة المالية لجمع سيولة من المستثمرين بهدف سد عجز الموازنة بسبب زيادة النفقات عن الإيرادات.

وأذون الخزانة يتراوح أجلها بين (3 6 و9 أشهر وسنة) وهو عطاء قصير الأجل ذات عائد ثابت يصرف مقدما.