رغم تراجع الدولار.. ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني واليورو خلال أسبوع

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني واليورو مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات البنوك أمس الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق متوسط أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي.

وجاء ذلك الارتفاع رغم تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 16 قرشا خلال الأسبوع الجاري.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني واليورو

سعر اليورو: 58.08 جنيه للشراء بزيادة 12 قرشًا، و58.25 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.

سعر الجنيه الإسترليني: 67.68 جنيه للشراء بزيادة 18 قرشًا، و67.87 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.