ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الخميس

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الخميس، بينما تراجع في بنكين، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع.

بنك مصر: 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 51.04 جنيه للشراء، و51.14 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع.

بنك البركة: 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 51.03 جنيه للشراء، و 51.13 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.08 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و51.17 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.