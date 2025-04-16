صافي أرباح "أفريكسيم بنك" يرتفع 29% خلال 2024 إلى 973.5 مليون دولار

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" زيادة صافي أرباحه بعد خصم الضرائب 29% خلال 2024 إلى نحو 973.5 مليون دولار مقابل نحو 756.1 مليون دولار خلال 2023.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن جاء ذلك مع بدء الشركات التابعة في تقديم مساهمات قيّمة في النتائج المالية للمجموعة.

وأوضح البنك أن إجمالي دخل المجموعة ارتفع بنسبة 23% ليصل إلى 3.3 مليار دولار خلال 2024، مدفوعًا بنمو حجم الأعمال وارتفاع أسعار الفائدة في السوق.

ونتيجةً لذلك، بلغ صافي دخل الفوائد للسنة المالية 2024 ما قيمته 1.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 25% مقارنةً بالسنة المالية 2023، مما يعكس الإدارة الفعّالة والكفؤة لتكاليف الاقتراض.

على الرغم من ارتفاع مصاريف التشغيل، تحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 18% في السنة المالية 2024، بانخفاض عن 19% في العام السابق، مما يُظهر تعزيز الكفاءة التشغيلية.

وقد تحقق ذلك حتى مع ارتفاع إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 21% ليصل إلى 367.7 مليون دولار (مقابل 304.5 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2023)، ويعزى ذلك أساسًا إلى الضغوط التضخمية العالمية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري لدعم توسع أنشطة الأعمال.

ونما إجمالي أصول المجموعة، بما في ذلك المخصصات الطارئة، بنسبة 7.55% على أساس سنوي، ليصل إلى 40.1 مليار دولار في 31 ديسمبر 2024، مقارنةً بـ 37.3 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2023.

وأرجع البنك هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة صافي القروض والسلف للعملاء، والضمانات، وخطابات الاعتماد، بالإضافة إلى الاستثمارات بالقيمة العادلة، والممتلكات والمعدات.

ارتفعت أموال مساهمي المجموعة في رأس مال البنك بنسبة 17% في 2024، لتصل إلى 7.2 مليار دولار مقابل 6.1 مليار دولار في السنة المالية 2023.

ارتفع عدد الدول الأفريقية الأعضاء إلى 53 دولة بنهاية العام، وبعد أسابيع قليلة، أصبحت الصومال الدولة المشاركة الرابعة والخمسين.

وعلى صعيد منطقة الكاريبي، ظل زخم العضوية قويًا، حيث وقّعت ١٢ دولة من أصل ١٥ دولة في مجموعة الكاريبي اتفاقية المشاركة الخاصة بالبنك، مما مهد الطريق لأفريسيم بنك لتوسيع عملياته في المنطقة.

حققت الشركات التابعة للبنك نموًا قويًا وأحدثت تأثيرًا ملحوظًا على مدار العام.

وسّعت شركة صندوق تنمية الصادرات (FEDA)، وهي شركة تابعة للبنك تُعنى بالاستثمار في الأسهم، محفظة استثماراتها المؤثرة لتتجاوز 0.5 مليار دولار أمريكي، مستهدفةً قطاعات رئيسية مثل المنصات الصناعية، والخدمات المالية، والأعمال الزراعية، والرعاية الصحية. أما شركة أفريكس إنشور، وهي شركة تأمين متخصصة تابعة للبنك، فقد نجحت في نشر حلولها لقاعدة عملاء متنامية عبر قطاعات ومناطق جغرافية متعددة.

وتوقع أفريكسيم بنك أن تظل الظروف الاقتصادية العالمية متقلبة، مع وجود مخاطر محتملة ناجمة عن الضغوط التضخمية، وتشديد الأوضاع المالية، وعدم اليقين الجيوسياسية.