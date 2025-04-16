يواصل التراجع مقابل الجنيه.. سعر الدولار اليوم ببداية التعاملات في 10 بنوك

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، ببداية تعاملات الأربعاء، بينما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.93 جنيه للشراء، و51.03 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.93 جنيه للشراء، و51.03 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.93 جنيه للشراء، و51.03 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.93 جنيه للشراء، و51.03 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.93 جنيه للشراء، و51.03 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.93 جنيه للشراء، و51.03 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.94 جنيه للشراء، و51.04 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.93 جنيه للشراء، و 51.03 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.93 جنيه للشراء، و51.03 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.96 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.