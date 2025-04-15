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سعر الدولار اليوم يتراجع في 8 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء

04:19 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و26 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما استقر في بنك قناة السويس، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.93 جنيه للشراء، و51.03 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.93 جنيه للشراء، و51.03 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.94 جنيه للشراء، و51.04 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.94 جنيه للشراء، و51.04 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.93 جنيه للشراء، و51.03 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.94 جنيه للشراء، و51.04 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.93 جنيه للشراء، و51.03 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.98 جنيه للشراء، بتراجع 25 قرشًا، و51.07 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا.

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