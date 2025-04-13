موجة تضخمية مرتقبة بعد زيادة أسعار البنزين والسولار (ملف)

كتبت- منال المصري:

توقع مصرفيون تحدث إليهم مصراوي ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة أسعار البنزين والسولار خاصة السولار الذي يدخل في تكلفة إنتاج كافة السلع.

كانت الحكومة قررت بداية من الجمعة الماضية رفع أسعار البنزين والسولار بين 11% و15% لأول مرة في 2025 وللمرة الرابعة على مدار عام بهدف ترشيد الدعم وتقليل التكلفة على الموازنة العامة للدولة.

توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، ارتفاع معدل التضخم بنحو 1.5% خلال الشهور المقبلة تأثرا بارتفاع أسعار البنزين والسولار على أن يعود للانخفاض مجددا مع استيعاب نسبة الزيادة.

كان معدل التضخم تسارع خلال مارس الماضي إلى 13.6% مقابل 12.8% في فبراير تأثرا بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار عبد العال أن اتجاه البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل سيكون له دورا في تراجع معدل التضخم نتيجة تراجع تكلفة التمويل على القطاع الخاص الذي يعد من أحد عناصر تحديد سعر المنتج النهائي.

وقال محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن معدل التضخم سيرتفع خلال الفترة المقبلة تأثرا بارتفاع السولار الذي يدخل في كافة عناصر تكلفة الإنتاج.

كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعت ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 14% بنهاية يونيو المقبل تأثرا بزيادات أسعار البترول والبنزين المقبلة وفق خطة الدولة برفع الدعم بالكامل على المحروقات.

وتوقعت فيتش عودة التضخم للتراجع العام المقبل إلى 10% بنهاية يوينو 2026، وفق بيان له بشأن الإبقاء على تصنيف مصر الائتماني والنظرة المستقبلية دون تغيير.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم بين 5% إلى 9% خلال الربع الرابع من العام المقبل، على أن يتراجع بين 3% و7% خلال الربع الرابع في 2028.

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