إعلان

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

03:27 م 27/02/2026

سعر اليورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 56.53 جنيه للشراء، بزيادة 73 قرشًا، و56.75 جنيه للبيع، بزيادة 74 قرشًا.

بنك مصر: 56.53 جنيه للشراء، بزيادة 1.19 جنيه، و56.77 جنيه للبيع، بزيادة 1.24 جنيه.

بنك القاهرة: 56.39 جنيه للشراء، بزيادة 65 قرشًا، و56.63 جنيه للبيع، بزيادة 68 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 56.41 جنيه للشراء، بزيادة 56 قرشًا، و56.65 جنيه للبيع، بزيادة 58 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 56.41 جنيه للشراء، بزيادة 44 قرشًا، و56.64 جنيه للبيع، بزيادة 46 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر اليورو البنك الأهلي المصري بنك مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأهلي في الصدارة وخلفه بيراميدز.. تصنيف أفضل الأندية الأفريقية في آخر
رياضة محلية

الأهلي في الصدارة وخلفه بيراميدز.. تصنيف أفضل الأندية الأفريقية في آخر
علم مستفز و6 مصابين..الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق
حوادث وقضايا

علم مستفز و6 مصابين..الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق
شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان
شئون عربية و دولية

شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان
شاهد| خشوع وإتقان إمام القبلة البصير رمضان خليف في أولى ليالي إمامته بالجامع
جنة الصائم

شاهد| خشوع وإتقان إمام القبلة البصير رمضان خليف في أولى ليالي إمامته بالجامع
مرموش ضد ريال مدريد.. قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
رياضة عربية وعالمية

مرموش ضد ريال مدريد.. قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان