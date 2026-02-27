ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 56.53 جنيه للشراء، بزيادة 73 قرشًا، و56.75 جنيه للبيع، بزيادة 74 قرشًا.

بنك مصر: 56.53 جنيه للشراء، بزيادة 1.19 جنيه، و56.77 جنيه للبيع، بزيادة 1.24 جنيه.

بنك القاهرة: 56.39 جنيه للشراء، بزيادة 65 قرشًا، و56.63 جنيه للبيع، بزيادة 68 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 56.41 جنيه للشراء، بزيادة 56 قرشًا، و56.65 جنيه للبيع، بزيادة 58 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 56.41 جنيه للشراء، بزيادة 44 قرشًا، و56.64 جنيه للبيع، بزيادة 46 قرشًا.