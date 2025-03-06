مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه اليوم

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية، بيع أذون خزانة أجل 6 أشهر "186 يوما" وسنة "364 يوما" بقيمة 90 مليار جنيه في عطاء اليوم الخميس.

ويتراوح عطاء اليوم بين 50 مليار جنيه لأذون الخزانة أجل 6 أشهر و40 مليار جنيه لأذون الخزانة سنة، وفق بيانات العطاء المنشورة على موقع البنك المركزي المصري.

وأذون الخزانة تعد أحد الأدوات التمويلية قصيرة الأجل في يد وزارة المالية لجمع سيولة بهدف سداد مصروفاتها بفعل عجز الموازنة.

ويعمل المركزي على بيع أذون الخزانة بشكل أسبوعي يتراوح بين أجل 6 أشهر وسنة كل يوم الخميس و3 أشهر و9 أشهر كل يوم الأحد.

كانت تكلفة سعر الفائدة عادت للارتفاع خلال آخر شهر لتتخطى حاجز الـ30% على بعضها في العطاء الأخير تحت ضغط طلب المستثمرين أسعار فائدة مرتفعة.