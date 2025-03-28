إعلان

سعر الدولار مقابل الجنيه خلال أسبوع في 10 بنوك

11:25 ص الجمعة 28 مارس 2025

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الدولار خلال أسبوع بقيمة تتراوح بين قرش و8 قروش في 3 بنوك، بينما ارتفع في بنكين، فيما استقر في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي المصري: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.55 جنيه للشراء بتراجع 8 قروش، و50.65 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار أسعار الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال أسبوع

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
حرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس حتى الأربعاء المقبل