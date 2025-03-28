سعر الدولار مقابل الجنيه خلال أسبوع في 10 بنوك
كتبت- آية محمد:
انخفض سعر الدولار خلال أسبوع بقيمة تتراوح بين قرش و8 قروش في 3 بنوك، بينما ارتفع في بنكين، فيما استقر في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك
البنك الأهلي المصري: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.55 جنيه للشراء بتراجع 8 قروش، و50.65 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
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