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المركزي يمد استثناء استيراد الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي 100% لمدة عام آخر

03:03 م الأربعاء 26 مارس 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري السماح للبنوك بمد استثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100 % على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة بالبنوك لمدة عام آخر حتى 15 مارس 2026.

وبحسب كتاب دوري صادر للبنك المركزي اليوم فإن القرار يأتي في ضوء متابعة المركزي لاحتياجات السوق المصري وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين.

وجاء هذا القرار في ضوء الإشارة إلى كتاب البنك المركزي المصري المؤرخ ۲۱ ديسمبر ۲۰۱۵ بشأن ضوابط العمليات الاستيرادية والكتب الدورية اللاحقة له مع نهاية العمل بالاستثناء لهذه السلع في منتصف مارس الحالي.

وأوضح المركزي أن هذا القرار يأتي على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.

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