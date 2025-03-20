بنك HSBC يطلق خدمة إدارة السيولة النقدية في مصر والإمارات لأول مرة بالشرق الأوسط

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك HSBC إطلاق خدمة إدارة السيولة النقدية في الشرق الأوسط في مصر والإمارات مع خطط التوسع عالميا، وهو الحل الأول من نوعه في المنطقة.

وأوضح البنك في بيان له اليوم أن هذا الحل الرقمي المبتكر لإدارة السيولة النقدية يتيح لعملاء البنك من الشركات إمكانية أتمتة إدارة السيولة النقدية داخل الدولة يوميا وعلى مدار الأسبوع، بما في ذلك أيام عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

ويعتبر هذا الحل هو الأول من نوعه في قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط. وستكون الإمارات العربية المتحدة ومصر من أوائل الأسواق التي يقدم فيها HSBC هذه الخدمة الجديدة، وذلك قبل التوسع إلى أسواق أخرى ضمن شبكة مجموعة HSBC العالمية في وقت لاحق من هذا العام، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، وفق البيان.

ويعتبر التحول الرقمي ركيزة أساسية لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي في العديد من مناطق الشرق الأوسط، مما أدى إلى أن تصبح المنطقة من أسرع الدول اعتماداً على حلول المدفوعات الفورية ونماذج الأعمال الرقمية. ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي ، فقد أصبحت المنطقة من أسرع الأسواق نمواً على مستوى العالم من حيث الاعتماد على حلول المدفوعات الفورية، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 2.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.

وقال كايل بواغ، رئيس الحلول العالمية لإدارة المدفوعات لدى HSBC الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "إن إطلاق هذا الحل المتطور لإدارة النقد في منطقة الشرق الأوسط من شأنه أن يساعد الشركات على مواكبة التحول الرقمي في المنطقة، ويمثل خطوةً أخرى نحو تمكين عملائنا من تعزيز مؤسسات الخزينة الفورية.

وتعليقًا على الإطلاق، قال تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي مصر: "يعتبر هذا الإطلاق هو الأول من نوعه بالنسبة لبنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط، ويتماشى مع توجه مصر نحو التحول الرقمي".

وأضاف "من شأن الحلول التي نقدمها أن توفر حلولاً لإدارة السيولة النقدية للعملاء من الشركات والمؤسسات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يُتيح المزيد من المرونة لإدارة السيولة النقدية مقارنةً بنموذج العمل لخمسة أيام فقط كما أنه سيعزز من كفاءة رأس المال التشغيلي، ويساهم في ترسيخ بيئة مالية سلسة ومرنة."

كما أن تطور تقنيات المدفوعات الفورية والتجارة الإلكترونية يعني أن أمناء الخزينة لدى الشركات أصبحوا ينظرون الآن إلى إدارة السيولة النقدية كمفهوم متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ويتجاوز حل HSBC تلك القيود التقليدية التي تواجهها الشركات من خلال توسيع نطاق الإدارة الآلية للسيولة النقدية من أسبوع العمل إلى أيام العمل."

ومن خلال دمج الأرصدة النقدية لمختلف حسابات HSBC المصرفية في حساب واحد، فإن هذا الحل سيساعد العملاء على تحسين السيولة النقدية وخفض تكاليف الاقتراض، مما يعزز من مرونتهم المالية.

ومن خلال منصة الخدمة الذاتية "حلول السيولة العالمية" من HSBC، يمكن للعملاء الآن التحكم في سيولتهم النقدية بشكل كامل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك من خلال إدارة وتعديل معايير تنفيذ عمليات الحسابات الوسيطة والمعاملات المتبادلة بين الشركات.







