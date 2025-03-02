ارتفع في بنكين.. سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في بنكي القاهرة وقناة السويس، ببداية تعاملات اليوم الأحد، بينما تراجع في بنك الاسكندرية، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.63 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و50.72 جنيه للبيع.





