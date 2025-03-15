البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه غدا

كتبت- منال المصري:

يسعى البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية، إلى بيع أذون خزانة أجل 3 أشهر (91 يوما) و9 أشهر (273 يوما) بقيمة 110 مليارات جنيه غدا الأحد في العطاء الأسبوعي الدوري، وفق بيانات منشورة له على موقعه الإلكتروني.



وأذون الخزانة تعد أحد الأدوات التمويلية في يد وزارة المالية تلجأ لها بهدف جمع سيولة لسد عجز الموازنة، وهي تشبه الأوراق المالية في حصول العمييل على عائد مجزي وفق مد أجل الأذون.

ويطرح المركزي أسبوعيا أذون خزانة أجل 6 أشهر وسنة كل يوم الخميس وأذون أجل 3 أشهر و9 أشهر كل يوم الأحد، ويخضع العطاء في تحديد سعر العائد إلى العرض والطلب أي حجم السيولة التي تستهدف المالية جمعها وطلبات المستثمرين المقدمة وسعر العائد المطلوب.