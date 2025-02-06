صندوق النقد يناقش حصول مصر على قرض الاستدامة مع اعتماد الشريحة الرابعة

كتبت- منال المصري:

كشفت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن المجلس التنفيذي لصندوق سيناقش طلب مصر بالحصول على قرض الاستدامة والصلابة خلال الأسابيع المقبلة مع مناقشة المراجعة الرابعة على برنامج قرض مصر.

وأشارت خلال مؤتمر صحفي اليوم إلى أن قيمة التمويل المقرر لمصر في برنامج الاستدامة والصلابة لا يمكن تحديده إلا بعد الانتهاء من المناقشة.

كانت مصر طلبت الحصول على قرض من صندوق الاستدامة والصلابة التابع لصندوق النقد الدولي وهو ما قدره البعض بين مليار إلى 1.3 مليار دولار.

وجاء هذا الطلب بعد اعتماد صندوق النقد الدولي قرض مصر بقيمة 8 مليارات دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي من ديسمبر 2022.

وتترقب مصر موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة تمهيدا لصرف 1.2 مليار دولار من إجمالي القرض بعد أن حصلت على 1.64 مليار دولار على شريحتين في 2024.

وخلال فترة البرنامج قامت مصر بتحرير سعر الصرف 4 مرات الذي يعد حجر الزاوية في استمرار تعاون صندوق النقد في تمويل البرنامج.

كما قامت مصر بتغذية احتياطي النقد الأجنبي ومحاربة التضخم من خلال رفع سعر الفائدة 19% على مدار فترة البرنامج بجانب إصلاح المالية العامة وترشيد الدعم على المحروقات.